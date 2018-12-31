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31. 12. 2018

В Москве за "шпионаж" задержали гражданина США

В Москве ФСБ России задержала гражданина США Пола Уилана, по подозрению в шпионаже. Об этом в понедельник, 31 деккабря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"28 декабря 2018 года в городе Москве сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации при проведении шпионской акции задержан гражданин США Пол Уилан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ "шпионаж".

Ранее в России украинец получил восемь лет тюрьмы за "шпионаж". Игорь Кияшко не признал себя виновным.

Напомним, 10 апреля в России задержали 42-летнего Игоря Кияшко, который сам является адвокатом и майором МВД в отставке. Его обвинили по делу о контрабанде деталей для авиационных двигателей, а позднее – в сборе данных о ракетных комплексах С-400. 

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Источник: korrespondent.net

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