Взрыв в Магнитогорске: пропали 68 человек

После обрушения подъезда в российском Магнитогорске в понедельник, 31 декабря, пропали без вести 68 человек. Об этом заявил ресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин, передает РИА Новости.

Он отметил, что в доме были прописаны 111 человек, еще девять снимали жилье.

"Известна судьба 52 человек: из них 4 погибло, 16 эвакуировано, в том числе 7 детей", - сказал Федечкин.

Госпитализированы четыре человека, в том числе двое детей, еще 28 человек вышли на связь.

Таким образом, на данный момент неизвестной остается судьба 68 человек.

На месте происшествия продолжается разбор завалов. Также из Москвы вылетают спасатели МЧС, кинологи с собаками, психологи и психиатры Минздрава.

В Магнитогорске объявлен режим ЧС. В городе сейчас морозно, температура минус 17 градусов.

В то же время, Znak сообщает о том, что к разбору завалов на месте обрушения дома в Магнитогорске приступила тяжелая техника. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил изданию, что это может говорить о том, что спасатели уже не надеются найти под обломками живых людей.

"По словам медиков, прошел критический срок оказания помощи. До этого спасатели вели разбор завалов аккуратно, чтобы не травмировать живых. Сейчас на месте работает тяжелая техника, работы идут более интенсивно", - говорится в сообщении.

По информации пресс-центра ГУ МЧС по региону, обрушились перекрытия с третьего по десятый этаж над аркой между шестым и седьмым подъездами, повреждены 48 квартир.

Напомним, в Магнитогорске в понедельник, 31 декабря, обрушился подъезд многоквартирного жилого дома.

Как сообщалось, жильцы, которым удалось выбраться, рассказали о сильном запахе газа.

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Источник: korrespondent.net