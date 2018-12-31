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31. 12. 2018

Сборку Tesla Model 3 показали на видео

Компания Tesla опубликовала видеоролик, на котором ускоренно показан процесс сборки бюджетной модели Tesla Model 3. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Tesla.

Сбор электрокара на конвейере не полностью автоматизирован, в нем на многих этапах принимают участие люди.

Однако, многие процессы автоматизированы и проводятся модульным способом. Так, передняя панель электрокара устанавливается при помощи двух роботов уже в полностью собранном состоянии. Следом проводится установка проводки, оставшейся обшивки и различных элементов салона.

Вместе с тем, разработчики не стали показывать, как проходило сварки кузова, грунтовка, покраска и другие. Сам электрокар Tesla Model 3 состоит из более чем 10 000 комплектующих деталей.

Ранее сообщалось, что Tesla Model 3 выходит на европейский рынок.

А в В "черную пятницу" из салона в Киеве угнали Tesla Model X.

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Источник: korrespondent.net

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