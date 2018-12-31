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31. 12. 2018

Россия продлила срок временного пребывания для жителей "ЛДНР"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление от 29 декабря об увеличении срока временного пребывания на территории РФ до 180 дней для граждан Украины, постоянно проживающих на территории неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в тексте постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации РФ в понедельник, 31 декабря.

"Увеличить для граждан Украины, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, непрерывный срок временного пребывания на территории Российской Федерации до 180 суток с даты каждого въезда на территорию Российской Федерации", – говорится в тексте постановления.

Ранее в России упростили получение гражданства для украинцев. Теперь они смогут подавать заявления о гражданстве не по месту регистрации, как того требует действующее законодательство РФ, а по месту пребывания.

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Источник: korrespondent.net

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