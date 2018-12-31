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31. 12. 2018

Шторм на Филиппинах: число жертв превысило 60 человек

Жертвами шторма Усман на Филиппинах стали свыше 60 человек. По официальным данным, обнародованным в понедельник, 31 декабря, 50 человек погибли в Бикольском регионе, еще 11 – на острове Самар.

Шторм пронесся над Филиппинами 29 декабря. Сильные дожди вызвали паводки и оползни. Свыше 40 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Предупреждение о тайфуне не было выпущено, поскольку ветер не достиг необходимой силы, отметил глава ведомства по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Бикольском регионе Клаудио Юкот.

В некоторых регионах страны продолжаются спасательные операции, осложняемые дождями. Власти опасаются увеличения числа жертв.

В среднем на Филиппины каждый год обрушивается около 20 тайфунов. Так, в результате тайфуна Хайян в 2013 году погибли или пропали без вести почти 7400 человек.

Ранее сообщалось о 22 жертвах шторма на Филиппинах, который вызвал наводнения. В некоторых районах уровень воды достиг крыш домов.

А 29 декабря у побережья Филиппин произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2. По интенсивности сотрясений в эпицентре оно оценивалось как "уничтожающее".

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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Источник: korrespondent.net

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