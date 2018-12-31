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31. 12. 2018

Госдеп отреагировал на задержание гражданина США в Москве

Власти США запросили консульский доступ к задержанному в Москве по подозрению в шпионаже американцу Полу Уилану. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента США высокого ранга в понедельник, 31 декабря.

"Россия в рамках Венской конвенции обязалась предоставлять консульский доступ. Мы запросили этот доступ и ожидаем, что российские власти предоставят его", – сказала американский дипломат.

Представитель Госдепартамента подчеркнула, что в настоящее время не может предоставить никакой дополнительной информации по соображениям права на неприкосновенность личной жизни задержанного.

"Мы были официально уведомлены о задержании Министерством иностранных дел РФ", – подчеркнула она.

Напомним, 28 декабря в Москве сотрудники ФСБ России задержали гражданина США Пола Уилана якобы "при проведении шпионской акции". Возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ "шпионаж".

Ранее в России украинец Игорь Кияшко получил восемь лет тюрьмы за "шпионаж". Его обвинили по делу о контрабанде деталей для авиационных двигателей, а позднее – в сборе данных о ракетных комплексах С-400. Кияшко не признал себя виновным.

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Источник: korrespondent.net

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