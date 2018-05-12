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05. 12. 2018

Вблизи Новой Каледонии произошло подводное землетрясение

Британский телеканал Sky News сообщил о том, что вблизи Новой Каледонии на глубине 10 км произошло подводное землетрясение магнитудой 7,6 баллов. Объявлено предупреждение об эвакуации.

Геологическая служба США сообщила, что эпицентр удара стихии находился в 153-и км к юго-востоку от города Тадин с численностью населения около 7500 человек. Специалисты Тихоокеанского центра предупредили, что вблизи берегов Новой Каледонии и Вануату возможны наступление волн цунами высотой от 1 до 3 метров, а на Фиджи - высотой до метра. 

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