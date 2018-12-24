Число жертв цунами в Индонезии превысило 280 человек

Число погибших в результате цунами в Индонезии увеличилось до 281 человека, сообщает Associated Press. При цунами также пострадали более 1000 человек. Около 57 человек объявлены пропавшими без вести.
Ранее сообщалось, что в результате цунами в Индонезии погибли 229 человек. Цунами обрушилось на пляжи у берегов Зондского пролива вечером в субботу, 22 декабря. Сильнее всего пострадали регионы между островами Ява и Суматра.
По предварительной версии, цунами могло быть вызвано подводным оползнем, который в свою очередь спровоцировало извержение вулкана Кракатау.
Источник: korrespondent.net
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