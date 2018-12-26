В США самолет упал на жилые дома, есть жертвы

В США на жилые дома в городе Су-Фолс в штате Южная Дакота упал небольшой самолет. В результате инцидента погиб минимум один человек, следствие чего по меньшей мере погиб один человек. Об этом сообщает CNN в среду, 26 декабря.

Как рассказал на пресс-конференции ответственный за ликвидацию чрезвычайных ситуаций представитель городской администрации Риган Смит, инцидент упал около 17:00 по местному времени 25 декабря.

Он не уточнил, о каком именно самолете идет речь. Также он добавил, что есть риск увеличения числа жертв. Что касается погибшего, то им оказался пилот самолета.

Также известно, что из-за падения самолета повреждены четыре жилых дома. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и спасатели.

Ранее сообщалось, что во Флориде небольшой самолет врезался в здание, в котором расположен центр терапии для детей с аутизмом. Никто из детей и обслуживающих их сотрудников не пострадал. Погибли два человека в самолете, и еще один пострадал на земле от разлетевшихся обломков.

А в мексиканском городе Кульякан легкомоторный самолет упал на жилой дом, в результате чего четыре человека погибли и двое получили ранения.

Источник: korrespondent.net