Opel Corsa: решаем популярные проблемы

Немецкий автомобиль Opel Corsa – большая гордость производителей. Его сравнивают с популярным Opel Astra. Каждый год он входит в десятку лучших автомобилей Европы, при чем входит он в первую пятерку.



Опель Корсу по достоинству оценили и белорусские автомобилисты. Благодаря своему отличному качеству, легкой управляемости и долгий срок службы, этот автомобиль оценили автолюбители многих стран. В автоцентре МультиМоторс купить новый автомобиль Opel Corsa можно в кредит, лизинг или по програме Trade in. В связи ее популярности, необходимо рассмотреть актуальные проблемы, возникшие при использовании этого автомобиля.





Проблемы с кондиционером





Проще всего пользоваться кондиционером в автоматическом режиме. Для его активации, первым делом необходимо завести двигатель, актировать кнопку AUTO, выставить нужную температуру воздуха. В автоматическом режиме эта температура постоянно будет поддерживаться. Есть пара причин, по которым кондиционер может не работать:



• Не включённый двигатель;



• Активированный экономный режим.



Экономный режим экономит топливо и не позволяет работать кондиционеру. Чтобы исправить эту проблему необходимо нажать на кнопку ECO.





Замена свеч





Для того чтобы заменить свечи в Opel Corsa, не требуется больших знаний и времени. Для начала нужно открыть капот и убрать крышку на двигателе, убрав ее в сторону. Станут видны катушки зажигания. Они прикручены на два болта, их нужно выкрутить. Далее убрать катушки, благодаря этому станут видны свечи зажигания. Необходимо выкрутить их ключом на шестнадцать и вытянуть плоскогубцами. Остается только вкрутить новые свечи на место старых.





Причины, по которым Opel Corsa может не завестись





Причины могут быть самыми различными и зависеть от многих факторов. Но есть самый популярные:



• Свечи зажигания перестали работать;



• Севший или неработающий аккумулятор;



• Забивка фильтра для топлива с бензонасосом.



Ставить новые свечи нужно после каждых тридцати – пятидесяти тысяч километров. По этой причине, после долгих поездок, лучше заменить их на новые.



В данном автомобиле фильтр для топлива встроен в бензонасос и способен долго служить. Но в случае использования плохого топлива, срок эксплуатации может значительно сократиться.





Какой бензин лучше использовать для Opel Corsa





Разумеется, бензин должен по качеству быть не хуже девяносто второго. Значит, можно использовать либо девяносто второй, либо девяносто пятый. Решение этого вопроса зависит от личных предпочтений хозяина автомобиля.