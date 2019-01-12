Топ-5 самых громких убийств политиков последних лет

14 января в результате ранения скончался мэр польского города Гданьск Павел Адамович. Вооруженный ножом мужчина напал на политика накануне вечером во время благотворительного концерта. Адамович получил несколько ножевых ранений, в том числе в область сердца. Попытки спасти его не увенчались успехом.

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Нападавший задержан, мотивы его поступка официально не сообщаются. Это 27-летний житель Гданьска, судимый за ограбления банков. Несколько недель назад он вышел из тюрьмы. Перед нападением мужчина кричал о том, что был незаконно осужден.

Нападения на политиков в мире происходят довольно часто. Например, только в одной Мексике в ходе выборов 2018 года погибло не менее 113 кандидатов, некоторые из них были запечатлено на камеру. Мы решили собрать топ самых нашумевших убийств политиков по всему миру за последние пять лет.

Денис Вороненков

23 марта в 2017 году в Киеве был убит депутат Госдумы России от Коммунистической партии Денис Вороненков, который был свидетелем Генеральной прокуратуры Украины по делу об измене украинского экс-президента Виктора Януковича. Неизвестный открыл огонь, когда Вороненков с охранником шел по тротуару. Оба получили ранения, но охранник смог применить оружие в ответ и ранил нападавшего. Вороненков умер на месте, убийца – в больнице.

Погибшим киллером оказался участник АТО, гражданин Украины 1988 года рождения Павел Паршов. Организатором убийства политика, по версии следствия, был российский «подконтрольный ФСБ» криминальный авторитет Владимир Тюрин. Как заявил генпрокурор Юрий Луценко, «вор в законе» восемь лет был гражданским мужем депутата Госдумы от «Единой России» Марии Максаковой, которая затем стала женой Вороненкова.

Эммануэль Нийонкуру

В полночь 1 января 2017 года выстрел прервал жизнь и министра воды, окружающей среды, пространственного планирования и городского развития африканской страны Бурунди Эммануэля Нийонкуру. Политик был убит в пригороде столицы страны во время дороги домой. По подозрению в убийстве были задержаны шесть выходцев из соседней Руанды.

Родольфо Ильянес

25 августа 2016 года был похищен замминистра внутренних дел латиноамериканской Боливии Родольфо Ильянес. Его похитили вместе с помощником по дороге на переговоры с антиправительственными демонстрантами. Как сообщается, за похищением, а затем и убийством политика стояли бастующие шахтеры.

Прокурорская комиссия предъявила обвинения Карлосу Мамани, Карлосу Кастро и Хулиану Пинто, которые были идентифицированы как организаторы и исполнители убийства. По данным следствия, они вместе с сотней шахтеров похитили Ильянеса, увезли его в общину на западе Боливии и затем "жестоко и преднамеренно забили его до смерти".

Джо Кокс

16 июня 2016 года во время рабочего визита в город Берстолл была тяжело ранена депутат британского парламента от Лейбористской партии Джо Кокс. После словесной перепалки один из мужчин трижды выстрелил в свою жертву и нанёс несколько ударов ножом, выкрикивая при этом «Британия прежде всего». Раненая была вертолётом доставлена в больницу, где и скончалась.

Полиция задержала по подозрению в совершении преступления 52-летнего местного жителя Томаса Мейра. По утверждению правозащитников, он многие годы был связан с неонацистским Национальным альянсом США. Мейер был приговорен к пожизненному заключению. Причиной убийства стало несогласие с тем, что политик поддерживала иммиграцию и сохранение членства Великобритании в ЕС.

Борис Немцов

Вечером 27 февраля 2015 года в Москве был застрелен оппозиционный политик, депутат Ярославской областной думы Борис Немцов, который в 1997-1998 годах занимал должность вице-премьера России. Он был убит шестью выстрелами в спину и голову прямо напротив Кремля спустя три часа после объявленного антикризисного марша.

Следственный комитет предъявил обвинение по подозрению в убийстве пяти уроженцам Кавказа. В 2017 году суд признал виновными в его убийстве Заура Дадаева, которого следствие считает непосредственным исполнителем, а также Анзора и Шадида Губашевых, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Им назначили от 11 до 20 лет колонии. Один из подозреваемых Бислан Шаванов был убит при задержании при противоречивых обстоятельствах.

Российский оппозиционер Алексей Навальный обвинил главу Чечни Рамзана Кадырова в убийстве Бориса Немцова, «возможно, по приказу Путина». Сам Кадыров в убийстве Немцова обвинил украинские спецслужбы. По его мнению, за организаторами убийства политика стоит Запад, а Дадаев является «настоящим патриотом России».

Максим Гацак