СМИ: задержан глава Белорусского межбанковского расчетного центра

Правоохранительные органы, по данным нескольких источников, задержали ряд банковских работников, в том числе председателя правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр» (БМРЦ) Феликса Касперовича.

По телефону Феликс Касперович недоступен. В пресс-службе БМРЦ не смогли прокомментировать информацию о задержании Феликса Касперовича, но отметили, что с начала года обязанности председателя правления организации исполняет Михаил Гоцман, сообщает TUT.by.

Белорусский межбанковский расчетный центр был создан в октябре 2017 года на базе одноименного унитарного предприятия, входящего в состав Нацбанка Беларуси. БМРЦ выполняет функции технического оператора автоматизированной системы межбанковских расчетов и обеспечивает проведение основной доли безналичных расчетов в Беларуси.