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17. 01. 2019

В Гродно сотрудники МЧС спасли с балкона хозяев горевшей квартиры

Источник фото: МЧС

Днем 16 января спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на седьмом этаже восьмиэтажного жилого дома на переулке Дзержинского в Гродно. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Хозяева, почувствовав запах дыма, вышли на балкон, откуда их с помощью масок спасли сотрудники МЧС. В госпитализации пара не нуждалась. Также из подъезда были эвакуированы еще 43 жильца дома.

Пожар ликвидирован. Рассматриваемая версия причины пожара – короткое замыкание электропроводки.

 

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