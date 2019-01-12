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17. 01. 2019

В Минской области 17 января ограничат движение на трех участках трасс

Следователи управления Следственного комитета Беларуси по Минской области 17 января запланировали проведение трех следственных экспериментов для установления обстоятельств по фактам ДТП, в связи с чем будет ограничено движение в Столбцовском и Минском районах.

Так, движение в направлении Бреста на трассе Брест-Минск будет ограничено в Столбцовском районе с 13:00 до 14:30 вблизи деревни Колосово, с 18:30 до 19:00 - вблизи деревни Перетоки, сообщили в СК.

А с 20:00 до 23:00 движение в направлении Слуцка ограничат на 22-м километре трассы Минск-Микашевичи.

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