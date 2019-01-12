ALEKSEEV представляет автобиографический клип на песню «Как ты там»

Вся палитра эмоций пережитых чувств и расставания в новой видео-работе артиста. Не так давно ALEKSEEV признался поклонникам, что его отношения, которые длились 7,5 лет закончились.

Впервые артист откровенно рассказал о личном на своей Инстаграм-странице, а новый сингл «Как ты там» посвятил этой главе своей жизни.



Долгожданный клип на песню, премьера которого состоялась сегодня, отзеркалил всю историю пережитого певцом.





Подлинная история о том, через какие эмоциональные грани довелось пройти артисту не оставила зрителей равнодушными. Социальные сети запестрели комментариями: «Мурашки по коже от увиденного!», «Спасибо тебе за откровение», «Это невероятно, не могла отвести глаз от первой до последней секунды», «Ты покоряешь своим талантом! Это трогает до глубины души»!



Режиссировал клип продюсер ALEKSEEV, известный режиссер-постановщик Олег Боднарчук. Главную женскую роль исполнила актриса Анастасия Сергеева.





Посмотреть премьеру клипа ALEKSEEV на песню «Как ты там» можно на официальном YouTube-канале артиста, а также в эфире всех музыкальных телеканалов. Посмотреть премьеру клипа ALEKSEEV на песню «Как ты там» можно на официальном YouTube-канале артиста, а также в эфире всех музыкальных телеканалов.