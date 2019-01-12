ALEKSEEV представляет автобиографический клип на песню «Как ты там»

Вся палитра эмоций пережитых чувств и расставания в новой видео-работе артиста. Не так давно ALEKSEEV признался поклонникам, что его отношения, которые длились 7,5 лет закончились.
Впервые артист откровенно рассказал о личном на своей Инстаграм-странице, а новый сингл «Как ты там» посвятил этой главе своей жизни.
Долгожданный клип на песню, премьера которого состоялась сегодня, отзеркалил всю историю пережитого певцом.
Режиссировал клип продюсер ALEKSEEV, известный режиссер-постановщик Олег Боднарчук. Главную женскую роль исполнила актриса Анастасия Сергеева.
Посмотреть премьеру клипа ALEKSEEV на песню «Как ты там» можно на официальном YouTube-канале артиста, а также в эфире всех музыкальных телеканалов.
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