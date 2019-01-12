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18. 01. 2019

Соболенко и Саснович завершили выступления в одиночном разряде Australian Open

Арина Соболенко Источник фото: WTA

Белорусские теннисистки 18 января завершили свои выступления в одиночном разряде открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который проходит в Мельбурне. Последними выбыли Арина Соболенко и Александра Саснович.

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В поединке третьего круга Арина Соболенко (11-й номер WTA) уступила представительнице США Аманде Анисимовой (87) - 3:6, 2:6. Ранее она обыграла россиянку Анну Калинскую (146) и британку Кэти Бултер (97).

Александра Саснович (31) в борьбе за выход в 1/8 финала проиграла россиянке Анастасии Павлюченковой (44) - 0:6, 3:6. Перед этим белорусская теннисистка победила бельгийку Кирстен Флипкенс (50) и эстонку Анетт Контавейт (20).

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