Соболенко и Саснович завершили выступления в одиночном разряде Australian Open

Белорусские теннисистки 18 января завершили свои выступления в одиночном разряде открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который проходит в Мельбурне. Последними выбыли Арина Соболенко и Александра Саснович.

смотрите также Азаренко в парном разряде пробилась во второй круг Australian Open В поединке третьего круга Арина Соболенко (11-й номер WTA) уступила представительнице США Аманде Анисимовой (87) - 3:6, 2:6. Ранее она обыграла россиянку Анну Калинскую (146) и британку Кэти Бултер (97). Александра Саснович (31) в борьбе за выход в 1/8 финала проиграла россиянке Анастасии Павлюченковой (44) - 0:6, 3:6. Перед этим белорусская теннисистка победила бельгийку Кирстен Флипкенс (50) и эстонку Анетт Контавейт (20). Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby