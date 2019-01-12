Лента RSS
Подписаться на ленту
20 января 2019, воскресенье, 15:42
-3°C
Завтра -6°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,45
20. 01. 2019

RAEX-Europe подтвердило рейтинги Беларуси на уровне В-

RAEX-Europe подтвердило рейтинг суверенного правительства (SGC) Беларуси на уровне «B» (умеренно низкий уровень кредитоспособности правительства) в национальной валюте и на уровне «B-» (умеренно низкий уровень кредитоспособности правительства) в иностранной валюте. Прогноз рейтинга позитивный, что означает, что в среднесрочной перспективе существует высокая вероятность повышения рейтинговой оценки.

«Подтверждение кредитных рейтингов Республики Беларусь на уровне «В» в национальной валюте и «B-» в иностранной валюте отражает продолжающееся восстановление экономики, улучшающиеся показатели банковской системы, приемлемый дефицит бюджета, а также благоприятную структуру государственного долга с точки зрения состава кредиторов и сроков погашения. Мы сохранили позитивный прогноз по обоим рейтингам в связи с ожиданиями экономического роста и постепенным решением вопросов, связанных с проблемными кредитами в банковской системе. Рейтинги по-прежнему сдерживаются умеренно высоким уровнем долга и его валютной структурой, волатильностью инфляции, сохраняющимися условными обязательствами правительства, а также неразвитыми финансовыми рынками. Мы сохранили нашу оценку валютных рисков из-за низкого уровня валютных резервов и рискованного статуса национальной валюты», - отметил Владимир Горчаков, аналитик RAEX-Europe.

Это Интересно
Экономика
Анекдот все анекдоты

- Давай выпустим пиво с названием "Будущее". В зависимости от настроения, люди будут выбирать светлое или темное.
- Ага. "Тёмное прошлое", "Светлое будущее", нефильтрованное "Мутное настоящее".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.