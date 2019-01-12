RAEX-Europe подтвердило рейтинги Беларуси на уровне В

RAEX-Europe подтвердило рейтинг суверенного правительства (SGC) Беларуси на уровне «B» (умеренно низкий уровень кредитоспособности правительства) в национальной валюте и на уровне «B-» (умеренно низкий уровень кредитоспособности правительства) в иностранной валюте. Прогноз рейтинга позитивный, что означает, что в среднесрочной перспективе существует высокая вероятность повышения рейтинговой оценки.

«Подтверждение кредитных рейтингов Республики Беларусь на уровне «В» в национальной валюте и «B-» в иностранной валюте отражает продолжающееся восстановление экономики, улучшающиеся показатели банковской системы, приемлемый дефицит бюджета, а также благоприятную структуру государственного долга с точки зрения состава кредиторов и сроков погашения. Мы сохранили позитивный прогноз по обоим рейтингам в связи с ожиданиями экономического роста и постепенным решением вопросов, связанных с проблемными кредитами в банковской системе. Рейтинги по-прежнему сдерживаются умеренно высоким уровнем долга и его валютной структурой, волатильностью инфляции, сохраняющимися условными обязательствами правительства, а также неразвитыми финансовыми рынками. Мы сохранили нашу оценку валютных рисков из-за низкого уровня валютных резервов и рискованного статуса национальной валюты», - отметил Владимир Горчаков, аналитик RAEX-Europe.