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21. 01. 2019

В понедельник в Беларуси будет облачно

В понедельник, 21 января, в Беларуси ожидается облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный.

По данным Белгидромета, максимальная температура воздуха составит от -1°С на западе до -8°С на востоке страны. 

В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха утром -5..-7°С, днем -4..-6°С, вечером -5..-7°С.

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Беларусь
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