В Беларуси могут изменить распределение дорожного сбора

В Беларуси в будущем направлять на республиканские дороги планируют только четверть суммы дорожного сбора, остальные средства пойдут на местные. Об этом в эфире телеканала СТВ сообщила депутат Палаты представителей Оксана Нехайчик. Сегодня эти средства делятся пополам.

Уже создана межведомственная рабочая группа по выработке согласованного решения по вопросам определения порядка взимания пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортных средств к дорожному движению и установлению контроля оплаты. Планируется, что сбор отвяжут от уплаты техосмотра, а механизм оплаты буде строиться на принципе: ездишь - плати.

При этом сохранится контроль использования транспорта без уплаты сбора. Для этого будут использовать фото- и видеокамеры, данные которых будут сравниваться с базой ЕРИП по уплате сбора.