Беларусь и США восстановят численность дипперсонала в посольствах

Беларусь и США намерены восстановить численность дипперсонала в посольствах в Вашингтоне и Минске. Об этом заявил ТАСС белорусский посол в России Владимир Семашко. При этом он отметил, что достаточно серьезный уровень представленности дипломатов поддерживается и в Москве, и в Вашингтоне, несмотря на все перипетии в российско-американских отношениях.

смотрите также Беларусь рассчитывает на серьезные дивиденды от диалога с ЕС и США - Макей По его словам, Минск намерен развивать отношения с различными странами, чтобы продвигать на внешние рынки свою продукцию, а также привлекать иностранные инвестиции и ноу-хау, передает ТАСС. Конкретные даты восстановления числа дипломатов озвучены не были. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby