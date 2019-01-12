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21. 01. 2019

Беларусь и США восстановят численность дипперсонала в посольствах

Владимир Семашко Источник фото: БелТА

Беларусь и США намерены восстановить численность дипперсонала в посольствах в Вашингтоне и Минске. Об этом заявил ТАСС белорусский посол в России Владимир Семашко. При этом он отметил, что достаточно серьезный уровень представленности дипломатов поддерживается и в Москве, и в Вашингтоне, несмотря на все перипетии в российско-американских отношениях.

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По его словам, Минск намерен развивать отношения с различными странами, чтобы продвигать на внешние рынки свою продукцию, а также привлекать иностранные инвестиции и ноу-хау, передает ТАСС.

Конкретные даты восстановления числа дипломатов озвучены не были.

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