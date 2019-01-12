Бизнес-союзы: иностранные торговые сети угрожают экономическому суверенитету Беларуси

Высокая зависимость розничной торговли Беларуси от иностранных торговых сетей угрожает экономическому суверенитету страны. Об этом в письме на имя министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича заявляют ведущие объединения предпринимателей.

По их словам, монополистами в розничной торговле в становятся структуры, или принадлежащие иностранным контрагентам, или получившие огромное финансирование из-за рубежа «на осуществление своей экспансии». В будущем именно они будут определять, какие белорусские производители будет полноценно поставлять на белорусский рынок свой товар, а какие — нет, говорится в письме, сообщают «Белорусы и рынок».

По их мнению, почти не ограниченная рыночная сила крупнейших торговых сетей приводит к жесткому диктату в отношении поставщиков и производителей, от которых требуют отпуска в адрес сетей продукции с нулевой или отрицательной рентабельностью. Малый и средний бизнес не могут наладить сотрудничество с крупными торговыми сетями, так как не производят необходимых объемов продукции, не могут предоставить требуемых скидок, бонусов, платы за полки. Все это «убивает рынки сбыта белорусских субъектов МСП», утверждают в бизнес-союзах. Так, «Евроопт» долго отказывался брать на реализацию продукцию фабрики «Витьба».

Как заявляют бизнес-союзы, при высоком уровне зависимости розничной торговли от иностранных контрагентов резко растут риски потери экономического суверенитета Беларуси. Кроме того, сужается ассортимент белорусских товаров в торговой сети и ухудшается их качество, а о развитии малого производственного предпринимательства можно будет забыть.

В МАРТ в ответ на письмо уже создал межведомственную рабочую группу, которая проанализирует ситуацию и примет необходимые меры.