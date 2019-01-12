Зарплату в АПК будут подгонять под 700 рублей

Средняя зарплата в агропромышленном комплексе Беларуси в 2019 году должна превысить 700 рублей. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый. По его словам, для того, чтобы достичь такого показателя, «решение одно - надо производить продукцию».

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Вице-премьер отметил, что для финансового оздоровления проблемных предприятий принимаются законодательные меры. Так, указ №399 позволяет, не доводя до судебного разбирательства и не вводя антикризисных мер, с кредиторами отработать механизмы для запуска в оборот то, что еще может эффективно использоваться.

Также власти планируют наращивать экспорт сельскохозяйственной продукции. В частности, в Китай планируется продать продукции на 100 млн долларов.