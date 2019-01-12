Белорусов в 2019 году оштрафуют на 100 млн рублей

В доходах бюджета Беларуси на 2019 год поступления от штрафов запланированы в размере 100 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные версии белорусского бюджета «для граждан», опубликованной министерством финансов. Таким образом, штрафы должны составить 4,8% в структуре неналоговых доходов.

Всего неналоговые доходы бюджета должны составить 2,8 млрд рублей, в том числе доходы от использования имущества, находящегося в госсобственности, — 1,7 млрд рублей, доходы от осуществления приносящей доходы деятельности — 0,4 млрд, прочее — 0,6 млрд.

При этом налоговые доходы бюджета на 2019 год сформируют за счет НДС (8,7 млрд рублей), доходов от внешнеэкономической деятельности (4,4 млрд), акцизов (2,4 млрд), налога на прибыль (1,7 млрд), прочих налогов (1,2 млрд).

В целом доходы запланированы в сумме 23,7 млрд рублей, расходы — 22 млрд рублей. Доходы, превышающие запланированные годовые объемы, направят в резервный фонд президента.