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21. 01. 2019

Защитник "Динамо-Минск" набрал четыре очка в Матче звезд КХЛ

Источник фото: ХК "Динамо"-Минск

Защитник хоккейного клуба "Динамо-Минск" Кристиан Хенкель набрал четыре очка за два гола и два результативных паса в завершившемся в российской Казани Матче звезд Континентальной хоккейной лиги.

Кристиан Хенкель выступил за команду дивизиона Тарасова. В полуфинале его дружина уступила соперникам из дивизиона Боброва (3:4), а в матче за третье место - Харламова (7:8, по буллитам) и в итоге заняла четвертое место.

Матч звезд КХЛ в этом году проводился в 11-й раз.

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