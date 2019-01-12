Защитник "Динамо-Минск" набрал четыре очка в Матче звезд КХЛ

Защитник хоккейного клуба "Динамо-Минск" Кристиан Хенкель набрал четыре очка за два гола и два результативных паса в завершившемся в российской Казани Матче звезд Континентальной хоккейной лиги.

Кристиан Хенкель выступил за команду дивизиона Тарасова. В полуфинале его дружина уступила соперникам из дивизиона Боброва (3:4), а в матче за третье место - Харламова (7:8, по буллитам) и в итоге заняла четвертое место.

Матч звезд КХЛ в этом году проводился в 11-й раз.