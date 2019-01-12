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21. 01. 2019

В Минске двое человек едва не утонули в Свислочи

Источник фото: МЧС

Вечером 20 января в Минске на реке Свислочь на проспекте Независимости тонул человек. Спасателей вызвал очевидец произошедшего, сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

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Когда на место прибыли подразделения МЧС, в 12 метрах от берега на глубине около 2,5 метров в промоине реки находился мужчина, который не мог выбраться самостоятельно. Он хотел перейти через реку на другой берег. Спасатели вытащили мужчину из полыньи и передали врачам.

А 19 января на Комсомольском озере, которое также расположено на Свислочи, другой мужчина тонул в 300 метрах от берега. Его также спасли и передали медикам.

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