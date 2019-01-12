В Кобринском районе водитель сбил пешехода и скрылся

Утром 19 января в Кобринском районе произошло дорожно- транспортное происшествие. Как сообщили в ГАИ Брестской области, водитель автомобиля Skoda в поселке Птицефабрика вблизи дома №1 по улице Кобринской сбил 55-летнюю женщину, которая шла по левой обочине.
В результате ДТП пешеход была госпитализирована. Водитель же с места аварии скрылся.
Установлено, что автомобилем управлял 18-летний житель Кобрина, не имеющий права управления транспортным средством категории «В».
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