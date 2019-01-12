Лента RSS
Подписаться на ленту
21 января 2019, понедельник, 10:51
-4°C
Завтра -4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,45
21. 01. 2019

В Кобринском районе водитель сбил пешехода и скрылся

Источник фото: ГАИ Бреста и Брестской области

Утром 19 января в Кобринском районе произошло дорожно- транспортное происшествие. Как сообщили в ГАИ Брестской области, водитель автомобиля Skoda в поселке Птицефабрика вблизи дома №1 по улице Кобринской сбил 55-летнюю женщину, которая шла по левой обочине.

В результате ДТП пешеход была госпитализирована. Водитель же с места аварии скрылся. 

Установлено, что автомобилем управлял 18-летний житель Кобрина, не имеющий права управления транспортным средством категории «В».

Это Интересно
Аварии, ДТП
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

30 лет и 3 года лежал Илья Муромец на теплой печи… А потом, когда пришла квитанция за тепло за все это время, он взял меч и пошел в управляющую компанию.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.