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21. 01. 2019

В Витебске после свадьбы отец жениха ударил ножом в шею отчима невесты

В Витебске празднование свадьбы завершилось кровопролитием. Об этом сообщили в управлении внутренних дел Витебского облисполкома.

19 января после окончания торжества в ресторане родители молодых отправились на съёмную квартиру. Там во время застолья отец жениха взял кухонный нож и ударил им в область шеи 45-летнего отчима невесты - жителя Березовского района.

В результате, отчим оказался в реанимации, а в отношении другого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14 и ч.1 ст. 139 УК.

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