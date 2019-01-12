В Витебске после свадьбы отец жениха ударил ножом в шею отчима невесты

В Витебске празднование свадьбы завершилось кровопролитием. Об этом сообщили в управлении внутренних дел Витебского облисполкома.

19 января после окончания торжества в ресторане родители молодых отправились на съёмную квартиру. Там во время застолья отец жениха взял кухонный нож и ударил им в область шеи 45-летнего отчима невесты - жителя Березовского района.

В результате, отчим оказался в реанимации, а в отношении другого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14 и ч.1 ст. 139 УК.