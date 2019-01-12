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21. 01. 2019

Лукашенко: Беларусь готова к взаимодействию с Западом и Востоком, Севером и Югом

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Беларусь готова развивать сотрудничество со всеми зарубежными партнерами, заявил глава государства Александр Лукашенко 21 января, принимая верительные грамоты зарубежных послов. «Наша страна готова к взаимодействию с Западом и Востоком, Севером и Югом, если оно строится на принципах уважения, искренности и порядочности», - сказал он.

По его словам, Минск может стать местом нового широкомасштабного диалога по вопросам безопасности государств в Евро-Атлантике и Евразии. Президент пообещал и далее инициировать объединяющие проекты сотрудничества и поддерживать любые добрые начинания других стран.

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси проходит серьезная либерализация экономики, создаются благоприятный инвестклимат и условия для ведения бизнеса, разрабатываются передовые технологии, диверсифицируются рынки сбыта белорусской продукции. Также большое внимание, по его словам, уделяется также развитию образования, науки, медицины и спорта.

Верительные грамоты вручили дипломаты Австрии, Армении, Бахрейна, Вьетнама, Ганы, Канады, Туниса, Черногории, Чехии, Сальвадора.

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