Лукашенко: Беларусь готова к взаимодействию с Западом и Востоком, Севером и Югом

Беларусь готова развивать сотрудничество со всеми зарубежными партнерами, заявил глава государства Александр Лукашенко 21 января, принимая верительные грамоты зарубежных послов. «Наша страна готова к взаимодействию с Западом и Востоком, Севером и Югом, если оно строится на принципах уважения, искренности и порядочности», - сказал он.

По его словам, Минск может стать местом нового широкомасштабного диалога по вопросам безопасности государств в Евро-Атлантике и Евразии. Президент пообещал и далее инициировать объединяющие проекты сотрудничества и поддерживать любые добрые начинания других стран.

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси проходит серьезная либерализация экономики, создаются благоприятный инвестклимат и условия для ведения бизнеса, разрабатываются передовые технологии, диверсифицируются рынки сбыта белорусской продукции. Также большое внимание, по его словам, уделяется также развитию образования, науки, медицины и спорта.

Верительные грамоты вручили дипломаты Австрии, Армении, Бахрейна, Вьетнама, Ганы, Канады, Туниса, Черногории, Чехии, Сальвадора.