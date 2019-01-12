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21. 01. 2019

Лукашенко: Беларусь и Канаду объединяет не только любовь к хоккею

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Беларусь и Канаду объединяет не только любовь к хоккею, но и многолетняя дружба, заявил глава государства Александр Лукашенко 21 января, принимая верительные грамоты зарубежных послов. По его словам, Канада была среди тех стран, кто помог Беларуси в трудные времена после аварии на ЧАЭС, а также стала первой страной Запада, полностью отменившей торговые ограничения в отношении Беларуси.

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Президент назвал действия Канады очень хорошим примером для других партнеров Беларуси. «Мы готовы к расширению плодотворного, взаимовыгодного сотрудничества с Канадой во всех сферах», - подчеркнул он, сообщили в Администрации главы государства.

Александр Лукашенко также заявил о новом качестве межгосударственного взаимодействия с Австрией. По его словам, Минск заинтересован в укреплении выгодного и конструктивного сотрудничества с Веной, прежде всего в торгово-инвестиционной сфере.

Диалог с Чехией он охарактеризовал как предельно открытый и прагматичный, стороны реализуют совместные экономические проекты, работают на международных площадках.

Также, по его словам, у Беларуси немало точек соприкосновения, которые могут стать опорой для расширения двусторонней повестки с Черногорией.

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