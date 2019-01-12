Лукашенко нужна мощная база в Центральной Америке

Армения остается для Беларуси надежным партнером, с которым ее связывает многоплановое сотрудничество, в том числе в ЕАЭС и ОДКБ. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко 21 января, принимая верительные грамоты зарубежных послов.

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Он отметил нацеленность на расширение торгово-экономической составляющей белорусско-армянских отношений и готовность участвовать в любых проектах, в том числе в Армении, сообщили в Администрации главы государства.

В отношениях с Вьетнамом, по словам президента, сторонам необходимо сконцентрироваться на обеспечении роста взаимной торговли и реализации совместных проектов в промышленности, нефтехимии, строительстве, образовании, информационных технологиях. Белорусские предприятия готовы активно участвовать в программах по развитию транспортной инфраструктуры, добыче полезных ископаемых и производству продуктов питания во Вьетнаме.

Также Беларусь заинтересована во всестороннем и масштабном развитии связей с Бахрейном. В частности, сторонам необходимо активизировать двустороннюю торговлю, объем которой пока незначителен. Беларусь предлагает Бахрейну не только традиционные товары, но и высокотехнологичную продукцию.

Александр Лукашенко также подчеркнул растущее значение для Беларуси Африки. Так, в Гане Беларусь видит дальнейшие перспективы для существенного расширения сотрудничества в АПК и промышленной кооперации.

С Тунисом Александр Лукашенко считает необходимым активизировать контакты на всех уровнях, чтобы проработать новые направления взаимодействия и вывести отношения между странами на качественно новый уровень.

А Сальвадор Беларусь рассматривает как перспективного партнера в Центральной Америке. Минск намерен развивать двусторонний диалог, усиливать торгово-экономическую составляющую, расширять сотрудничество в сельском хозяйстве и промышленности, включая химическую отрасль. «Нам очень необходимо, чтобы в Америке у нас была мощная база государств, с которой мы можем сотрудничать и с соседними странами», - сказал президент.