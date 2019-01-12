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21. 01. 2019

В Минске милиция накрыла вечеринку из 37 человек: нашли наркотики

Источник фото: ГУВД

19 января в Минске сотрудники милиции в коттедже на улице Геологической задержали 37 человек, в том числе несовершеннолетних, которые намеревались употребить наркотики. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

У двух несовершеннолетних были обнаружены наркотики: у одного - 5 граммов марихуаны и 0,6 граммов особо опасного психотропного вещества MDMA, у второго - 0,42 грамма марихуаны.

Чтобы отметить прошедшие праздники, компания арендовала коттедж. При этом были собраны деньги на покупку наркотиков. Молодые люди учатся в различных учебных заведениях Минска, не привлекались к административной и уголовной ответственности ранее.

Милиция устанавливает канал поставки наркотиков. В отношении двух парней возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 328 УК, им грозит да пяти лет лишения свободы.

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