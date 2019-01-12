В сборную Беларуси вызваны 24 хоккеиста

Штаб национальной сборной Беларуси определился со списком хоккеистов, которых планируется пригласить в февральский тренировочный лагерь. В списке указаны 24 фамилии, сообщили в Федерации хоккея Беларуси.
Среди них вратари Михаил Карнаухов и Дмитрий Мильчаков, защитники Андрей Антонов, Даниил Бокун, Павел Воробей, Роман Дюков, Олег Евенко, Дмитрий Знахаренко, Никита Крыскин, Михаил Хоромандо, нападающие Андрей Белевич, Артур Гаврус, Иван Дроздов, Александр Когалев, Илья Литвинов, Максим Парфеевец, Андрей Степанов, Артем Демков, Сергей Дрозд, Данила Карабань, Артем Кислый, Александр Малявко, Сергей Малявко, Никита Ремезов.
Из списка девять хоккеистов представляют минское «Динамо», шесть - гродненский «Неман».
Национальная команда должна собраться в Минске 3 февраля, а затем после тренировок отправиться в Братиславу, где в рамках турнира Kaufland Cup сразится со сборными Словакии и России.
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