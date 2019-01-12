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21. 01. 2019

Беларусь вводит лицензирование экспорта лесоматериалов

Беларусь вводит временное лицензирование экспорта отдельных видов лесоматериалов за пределы Евразийского экономического союза. Это предусмотрено постановлением Совмина от 18 января №34, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Основные пункты постановления вступят в силу через 10 дней и действуют шесть месяцев.

Бондарная древесина, расколотые бревна, щепа и аналогичная древесина, а также некоторые другие лесоматериалы будут экспортироваться по разовым лицензиям от министерства антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с министерством лесного хозяйства.

Минлесхоз согласовывает заявление о выдаче лицензии на экспорт лесоматериалов при наличии соглашения об условиях их поставок, заключенного между министерством и организацией.

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