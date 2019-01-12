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21. 01. 2019

Fitch подтвердило рейтинг Беларуси на уровне "В"

18 января рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B". Прогноз по ним "стабильный", сообщили в министерстве финансов Беларуси.

смотрите также RAEX-Europe подтвердило рейтинги Беларуси на уровне В-

Агентство отмечает безупречную платежную дисциплину суверена, укрепление макроэкономической стабильности в стране.

Кроме того, подтвержден рейтинг еврооблигаций Беларуси на уровне «B».

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