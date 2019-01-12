В Новополоцке подросток вышел из автобуса и попал под колеса внедорожника

В Новополоцке в дорожно-транспортном происшествии пострадал подросток. Об этом сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома. Авария произошла 21 января около 18:00 в районе дома 43 по улице Базарная поселка Боровуха-1.

Подросток 2002 года рождения, выйдя из автобуса, вместо того, чтобы идти на пешеходный переход, вышел на проезжую часть из-за стоящего на остановке автобуса и попал прямо под колеса автомобиля Nissan Pathfinder под управлением 30-летнего жителя Боровухи.

В результате ДТП пешеход с телесными травмами был госпитализирован.