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22. 01. 2019

В Новополоцке подросток вышел из автобуса и попал под колеса внедорожника

Источник фото: УВД Витебского облисполкома

В Новополоцке в дорожно-транспортном происшествии пострадал подросток. Об этом сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома. Авария произошла 21 января около 18:00 в районе дома 43 по улице Базарная поселка Боровуха-1.

Подросток 2002 года рождения, выйдя из автобуса, вместо того, чтобы идти на пешеходный переход, вышел на проезжую часть из-за стоящего на остановке автобуса и попал прямо под колеса автомобиля Nissan Pathfinder под управлением 30-летнего жителя Боровухи.

В результате ДТП пешеход с телесными травмами был госпитализирован.

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