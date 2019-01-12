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22. 01. 2019

Беларусь повысила тарифы на транспортировку российской нефти

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси постановлением от 15 января № 3 утвердило с 1 февраля новые тарифы на услуги ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и ОАО «Полоцктранснефть Дружба» по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным в стране.

На 2019 год тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам проиндексированы на 7,6%.

Тарифы были повышены согласно соглашениям, подписанным в 2010 году. Как отметили в МАРТ, тарифы на транспортировку нефти по Беларуси являются одними из самых низких среди стран-соседей.

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