Спрос на поездки в Беларуси: дни и часы, когда автомобили заказывают чаще всего

Специалисты сервиса «Максим» проанализировали, как в разное время менялось количество заказов в 2018 году.

Статистика сервиса по 6 городам Беларуси показывает, что от дня недели и времени зависит потребность людей в поездках. Так, в прошлом году жители Республики Беларусь чаще пользовались услугами по заказу автомобилей во второй половине недели. На будние дни с понедельника по четверг приходилась примерно одинаковая доля поездок: 11% от общего числа за неделю. В пятницу и выходные дни, когда многие отправлялись отдыхать после рабочей недели, доля заказов росла. В эти дни поступало более 15% заказов.

В течение дня спрос на заказ автомобилей также отличался. В будни большое количество заказов поступало в 8 и 18 часов: примерно по 6% от общего числа за день. В течение дня потребность людей в поездках была примерно одинаковой, а вечером активность снижалась только после 23 часов. Меньше всего заказов было с 2 до 6 утра: в это время автомобили вызывали не более 2% от числа тех, кто ездил в течение суток.

Совсем другая динамика в выходные. Утренний час пик обычно отсутствовал, активность пользователей начинала медленно нарастать только с 10 утра. Вечерний час пик смещался вперед: максимальная доля заказов 9% поступала в 24 часа. Ночью доля заказов снижалась до 2% только после 3 часов: люди возвращались домой явно позже, чем в будни.

Статистика будет полезна тем, кто планирует свои транспортные расходы. В часы наименьшего спроса вероятнее сэкономить и уехать быстрее.