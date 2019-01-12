Житель Могилева пять часов удерживал в своей квартире подругу

В январе в милицию Могилева позвонила 35-летняя женщина, которая рассказала, что приятель больше пяти часов удерживает ее в своей квартире по улице Менжинского, незаконно лишая свободы. Правоохранителям удалось открыть дверь квартиры и выпустить женщину, сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Женщина пришла в гости к приятелю, чтобы провести время в его компании. Они распивали спиртное. Когда мужчина стал вести себя агрессивно, могилевчанка решила покинуть квартиру, но хозяин закрыл входную дверь и забрал ключ. Когда женщина сдалась под его натиском, мужчина вышел в другую комнату, а она смогла позвонить в милицию.

Сейчас могилевчанин, ранее судимый за кражу, задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 183 УК (незаконное лишение свободы).