В Витебской области продают акции 33 предприятий

В Витебской области потенциальным инвесторам предлагают купить в 2019 году акции 33 ОАО. Как сообщили в "Витебскоблимуществе", впервые в перечень вошли ценные бумаги "Витебскобллена", который координирует деятельность льнозаводов области и реализует короткое и длинное льноволокно.

Предлагается купить 49% акций уставного фонда ОАО. Количество ценных бумаг, предлагаемых к реализации, могут увеличить при наличии обоснованных предложений или бизнес-планов у покупателей.

Аналогичным способом в области продают акции (от 26% до 50% минус 1 акция) еще 25 ОАО, в том числе "Витебский хозторг", "Знамя индустриализации", "Витебский мотороремонтный завод", "Поставымебель", "Воропаевский ДОК", "Обольский керамический завод".

Кроме того, Витебская область готова полностью продать принадлежащие ей акции в уставных фондах "АТЭК" (35,15%), "Витебскторгстрой" (38,78%), "Жилстрой" (1,4%), "Завод Этон" (17,61%), "Лантан" (100%), "Керамика" (26,47%), "Витебский приборостроительный завод" (60,89%).