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22. 01. 2019

В Минске за граффити задержали анархистов

Источник фото: "Вясна"

В Минске 21 января были задержаны несколько анархистов, в том числе Дмитрий Полиенко и Евгений Чулицкий. Возможно, возбуждено уголовное дело за нанесение граффити по ст. 341 УК (осквернение сооружений и порча имущества), которая предусматривает максимальное наказание в виде ареста на три месяца.

Задержанных доставляли в РУВД Заводского района и Следственный комитет, после чего поместили в изолятор временного содержания, сообщает "Вясна".

По предварительной информации, 22 декабря 2018 года Дмитрий Полиенко с друзьями нанес граффити "Менты убивают людей" на стену одного из городских зданий по улице Охотской.

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