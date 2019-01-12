В Минске завершено дело о краже туй и можжевельников

В Минске завершено расследование уголовного дела о кражах саженцев растений. Дело передано прокурору для направления в суд, сообщили в Следственном комитете. По данным следствия, пьяный 44-летний неработающий ранее судимый мужчина с 1 по 6 ноября 2018 года похитил 59 туй, 6 можжевельников и горную сосну, высаженные вдоль проспекта Победителей.

Мужчина вырывал туи по несколько штук и складывал их в мешок, чтобы продать на одном из рынков. Когда туи были проданы, он возвращался за следующими. Деньги мужчина тратил на покупку спиртного. Общий ущерб причиняет 1000 рублей.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 205 (кража) УК. Он заключен под стражу.