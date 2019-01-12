Начался суд над бывшим главным патологоанатомом Беларуси

Суд Ленинского района Минска 22 января начал рассматривать уголовное дело в отношении бывшего начальника Минского городского клинического патологоанатомического бюро, бывшего главного внештатного патологоанатома министерства здравоохранения Аркадия Пучкова.

Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере по ч.2 ст.430 УК, ч.3 ст.430 УК, передает БелТА.

Аркадия Пучкова задержали в июне 2018 года при получении взятки на рабочем месте. По данным следствия, он брал деньги с января 2002 года, в том числе от представителей предприятий и ИП за возможность поставлять патологоанатомическому бюро гробы, кресты и прочие товары, которые затем продавали в магазине ритуальных принадлежностей учреждения, а также за возможность оказывать услуги по перевозке тел умерших.