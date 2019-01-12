В Березе мужчина спас на пожаре соседа-инвалида

Житель Березы спас на пожаре своего соседа-инвалида 1-й группы, имеющего трудности с опорно-двигательным аппаратом. Об этом сообщили в Брестском областном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Пожар в летней кухне, принадлежащей пенсионеру 1953 года рождения, произошел вечером 21 января. До прибытия подразделений МЧС мужчину спас его сосед 1955 года рождения. Спасенный с термическими ожогами кистей рук и спины 1-3 степени (25 % тела) был госпитализирован. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby