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22. 01. 2019

В Березе мужчина спас на пожаре соседа-инвалида

Житель Березы спас на пожаре своего соседа-инвалида 1-й группы, имеющего трудности с опорно-двигательным аппаратом. Об этом сообщили в Брестском областном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Пожар в летней кухне, принадлежащей пенсионеру 1953 года рождения, произошел вечером 21 января. До прибытия подразделений МЧС мужчину спас его сосед 1955 года рождения.

Спасенный с термическими ожогами кистей рук и спины 1-3 степени (25 % тела) был госпитализирован.

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