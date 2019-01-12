Белорус пытался ввезти 60 пачек кофе в спинках сидений и бензобаке

Около 60 пачек кофе извлекли таможенники из тайников легкового автомобиля жителя Гродно в пункте пропуска «Брузги». 35-летний водитель проследовал из Польши на легковом автомобиле Audi по «зеленому» коридору, пояснив, что перемещает только продукты весом чуть более 11 килограмм, рассказали Телеграфу в Государственном таможенном комитете.

Но в ходе таможенного досмотра из топливного бака автомобиля, а также спинок сидений было извлечено около 60 пачек кофе разных сортов, а также иной сокрытый продовольственный товар общим весом почти 35 килограмм.

Таможней начат административный процесс в соответствии с ч.2 ст. 14.1 КоАП, санкция которой предусматривает конфискацию автомобиля. Сокрытый товар и автомобиль изъяты до суда.