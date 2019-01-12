Лента RSS
Подписаться на ленту
22 января 2019, вторник, 11:49
-3°C
Завтра -8°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,45
22. 01. 2019

Белорус пытался ввезти 60 пачек кофе в спинках сидений и бензобаке

Очередь в пункте пропуска "Брузги". Фото: tutgrodno.com

Около 60 пачек кофе извлекли таможенники из тайников легкового автомобиля жителя Гродно в пункте пропуска «Брузги». 35-летний водитель проследовал из Польши на легковом автомобиле Audi по «зеленому» коридору, пояснив, что перемещает только продукты весом чуть более 11 килограмм, рассказали Телеграфу в Государственном таможенном комитете.

Но в ходе таможенного досмотра из топливного бака автомобиля, а также спинок сидений было извлечено около 60 пачек кофе разных сортов, а также иной сокрытый продовольственный товар общим весом почти 35 килограмм.

Таможней начат административный процесс в соответствии с ч.2 ст. 14.1 КоАП, санкция которой предусматривает конфискацию автомобиля. Сокрытый товар и автомобиль изъяты до суда.

Это Интересно
Происшествия
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Оцениваю секс с девушками по 10-балльной шкале. Если секс был — 10 баллов.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.