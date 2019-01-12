Более 3500 магазинов стали партнерами по карте рассрочки «Черепаха»

Приобрести товары в рассрочку по карте «Черепаха» банка ВТБ (Беларусь) можно более чем в 3500 магазинов по всей республике.

«Сотрудничество нашего банка с ведущими компаниями и лидирующими розничными сетями направлено на достижение максимальной удовлетворенности и комфорта для клиентов банка и покупателей. Отметим, что среди наших партнеров магазины по продаже самых разных товаров и услуг: бытовой техники, обуви, одежды, ювелирных изделий, туристических услуг, а также аптеки, интернет-магазины и многие другие. Карта рассрочки – это удобный кредитный инструмент, по некоторым видам товаров срок рассрочки может достигать 24 месяцев», - отметила Ирина Абабурко, начальник отдела партнерских программ.

Оформить карту рассрочки «Черепаха» можно во всех офисах и удаленных рабочих местах банка ВТБ (Беларусь), предоставив только паспорт. Плата за оформление карты не взимается.