Лукашенко: государственная служба должна быть сродни воинской

Материальное положение госслужащих должно расти или падать в соответствии с ростом или падением уровня жизни населения. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко 22 января на совещании по проекту закона "О государственной службе". «Это ключевое», - подчеркнул он, сообщили в Администрации глава государства.

По его словам, во главе решений чиновников должны лежать честность и справедливость. Также президент требует от них высокого профессионализма, преданности стране, строгой дисциплины и внимательного отношения к людям.

Александр Лукашенко отметил, что высокий правовой статус госслужащих и престижность профессии невозможны без установленных социально-правовых гарантий для них. Однако, сказал он, дополнительных, вдобавок к уже существующем, «коврижек» быть не должно.

Глава государства заявил, в законопроекте должны быть закреплены обязательные правила поведения, обеспечивающие строгую исполнительскую дисциплину. В целом, сказал он, госслужба должна быть сродни воинской службе, иметь четкие и исчерпывающие требования к ее прохождению. В новом законе, отметил Александр Лукашенко, закреплены социально-правовые гарантии госслужащих, соразмерные их обязанностям, которые максимально приближены к обязанностям военнослужащих.