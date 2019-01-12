В Щомыслице и Прилукской Слободе запретили движение грузовиков

УГАИ УВД Минского облисполкома после осмотра дорог деревни Прилукская Слобода и агрогородка Щомыслица Минского района отметила роста интенсивности движения транзитных транспортных средств, объезжающих заторы на МКАД, образовавшиеся из-за ремонта моста через железную дорогу.

Как заявили в УВД, в населенных пунктах изменились условия дорожного движения. При этом, на трассе Н-9057 Скориничи-Щомыслица здесь нет выделенных пешеходных связей, из-за чего местные жители вынуждены идти по расчищенным от снега обочинам. Кроме того, отдельные участки дороги в населенных пунктах или плохо, или совсем не освещены. С потеплением движение пешеходов может усложниться.

Для повышения безопасности дорожного движения УВД согласовала установку на трассе Н-9057 дорожных знаков, запрещающих движение грузовых автомобилей. ГАИ поручено организовать контроль соблюдения требований ПДД водителями и пешеходами.

Кроме того, балансодержателю предложено организовать вывоз снега с обочины и укрепить ее, а райисполкому - восстановить неисправные и установить дополнительные лампы наружного освещения.