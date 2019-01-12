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22. 01. 2019

Житель Дрогичина 10 лет платил алименты на троих чужих детей

Житель Дрогичина (Брестская область) десять лет платил алименты не на своих детей. Раскрыть обман помогла экспертиза ДНК. Об этом сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз Беларуси.

К правоохранителям обратилась 40-летняя женщина, которая заявила, что более трех месяцев в течение года ее бывший супруг уклоняется от уплаты средств на содержание троих несовершеннолетних детей, будучи обязанным по решению суда с 2008 года. В результате было возбуждено уголовное дело.

Однако сам мужчина заявил, что сомневается в своем биологическом отцовстве в отношении троих детей. Для установления отцовства была назначена генетическая экспертиза, результаты которой исключили его биологическое отцовство по отношению ко всем детям.

Благодаря экспертизе удалось восстановить законные права и интересы гражданина и прекратить его уголовное преследование.

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