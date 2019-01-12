Житель Дрогичина 10 лет платил алименты на троих чужих детей

Житель Дрогичина (Брестская область) десять лет платил алименты не на своих детей. Раскрыть обман помогла экспертиза ДНК. Об этом сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз Беларуси.

К правоохранителям обратилась 40-летняя женщина, которая заявила, что более трех месяцев в течение года ее бывший супруг уклоняется от уплаты средств на содержание троих несовершеннолетних детей, будучи обязанным по решению суда с 2008 года. В результате было возбуждено уголовное дело.

Однако сам мужчина заявил, что сомневается в своем биологическом отцовстве в отношении троих детей. Для установления отцовства была назначена генетическая экспертиза, результаты которой исключили его биологическое отцовство по отношению ко всем детям.

Благодаря экспертизе удалось восстановить законные права и интересы гражданина и прекратить его уголовное преследование.