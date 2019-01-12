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22. 01. 2019

Ученики старших классов будут изучать основы семейной жизни

С нового учебного года в Беларуси ученики девятых-одиннадцатых классов будут один раз в неделю изучать факультатив «Основы семейной жизни». Соответствующее постановление министерства образования от 2 ноября 2018 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, целью факультатива является формированию ценностного отношения учащихся к институту брака и семьи.

В  разделе для 9-го класса будут рассматриваться гендерные различия юношей и девушек, особенности добрачных отношений, факторы и мотивы брачного выбора, личностные качества, необходимые для семейной жизни.

Ученики 10-х классов будут изучать основные функции семьи, правовые основы брачно-семейных отношений, особенности ролевой структуры и динамики семьи, культуру семейного общения, хозяйственно-экономическая сфера семейной жизни, семейный бюджет и эстетика быта, причины и последствия нарушения семейных отношений.

А выпускники будут изучать особенности молодой семьи, планирование семьи, роль отца и матери в воспитании детей, стили семейного воспитания, семейные традиции и организацию семейного досуга, социальную поддержку семьи.

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Беларусь
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