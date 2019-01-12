Из Минска в Дели могут начать летать самолеты

Беларусь и Индия могут открыть прямое авиасообщение между Минском и Дели. Об этом заявила посол Индии в Минске Сангита Багадур на пресс-конференции 22 января. По ее словам, соответствующее предложение от Национального аэропорта «Минск» передано в министерство гражданской авиации Индии, его рассмотрение займет некоторые время.

Вместе с тем дипломат отметила, что ранее переговоры о код-шеринге между белорусской и индийской авиакомпаниями не имели успеха, сообщает Reformation.

Что касается стоимости индийских виз для белорусов, которые в 2018 году подорожали с 40 до 100 долларов, то пока их удешевление не предвидется. При этом для белорусов могут упростить процесс получения индийской визы, идут переговоры об открытии электронных виз.